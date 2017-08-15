Американское казначейство включит «долларовый пылесос»

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика»Минфин США включает долларовый пылесос. Ведомство изымет с рынка колоссальный объем средств и спровоцирует резкий рост курса американской валюты. В период с октября по декабрь Казначейство США планирует разместить облигации на сумму $501 млрд Такой объем за один квартал последний раз размещался почти 10 лет назад — в кризисный 2009 г. Таким образом, Минфин изымет колоссальный объем долларовой ликвидности, что в свою очередь вызовет спрос на американскую валюту и приведет к ее росту. Это особенно актуально сейчас, когда доллар практически беспрерывно падает на протяжении всего этого года и находится на минимуме с середины прошлого года. Отметим также, что с марта действуют ограничения на новые займы, поэтому Минфин не слишком активно может привлекать средства. Продлятся ограничения до момента повышения потолка госдолга, а решение проблемы, как ожидается, состоится как раз в октябре. Кстати, еще более сильный импульс доллару могут придать действия Федеральной резервной системы. Напомним, Джанет Йеллен и ее коллеги обещают в скором времени начать сокращение баланса, что приведет к еще большему дефициту долларов на рынке. Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам заседания 25-26 июля FOMC сохранил процентную ставку в диапазоне 1-1,25% годовых. При этом регулятор сообщил, что планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых достиг $4,5 трлн, «относительно скоро». ФРС также отметила, что инфляция, как ожидается, останется «несколько ниже» целевого показателя в ближайшей перспективе, после чего стабилизируется на уровне около 2%. Вот как этот механизм описывал президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. Он входит в число представителей Комитета по открытому рынку ФРС (FOMC), которые обладают правом голоса при принятии решений по монетарной политике в 2017 г.

Джон Уильямс

"Мы начнем снижение аккуратно и постепенно, каждый последующий месяц сокращая объем гособлигаций США на балансе ФРС и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными облигациями, на $6 млрд и $4 млрд соответственно. В дальнейшем мы раз в три месяца будем увеличивать эти цифры еще на $6 млрд и $4 млрд соответственно, пока ежемесячный объем сокращения трежерис и ипотечных ценных бумаг не достигнет $30 млрд и $20 млрд соответственно. После этого мы будем сокращать баланс активов ФРС подобными долями, и объем ценных бумаг в нашем владении продолжит сокращаться в постепенной и прогнозируемой манере".