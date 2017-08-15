Рубль и инвесторы ждут плохих новостей

— Сегодня рубль будет находиться под влиянием цен на нефть, которые стараются расти, но это им очень плохо удается.



Что же до внешних факторов, которые могут оказать влияние на движение курса национальной валюты, то к ним можно отнести ожидание новостей из США — ключевым релизом из Нового Света станут данные по розничным продажам. В июне показатель сильно не дотянул до прогнозов, в июле — похожие ожидания.





При этом рубль находится сейчас в сфере негативных ожиданий. Даже если ЦБ и понизит в сентябре ставку на предполагаемые 0,25 процента, то для курса это будет иметь символическое значение. Это окажется просто обычный краткосрочный сигнал.



Просто все ждут негатива — и многие инвесторы могут воспользоваться любым предлогом, чтобы начать игру на понижение. Почему ждут? Потому что в мире очень непростая геополитическая ситуация — на Корейском полуострове, например. Плюс санкции, которые против нас вводят то США, то Евросоюз . Положительных эмоций игрокам это тоже не добавляет. А ускорение экономического роста в третьем квартале, не очень заметное, только подогревает такие ожидания.



Вчера рубль демонстрировал небольшое укрепление по отношению к доллару и евро. Поддержкой этой тенденции стало приближение очередного налогового периода. Однако целиком реализовать потенциал национальная валюта не смогла — ее сдерживала нефть, которая слабела на обеспокоенности инвесторов высоким уровнем добычи " черного золота" странами ОПЕК , в частности в Ливии.

Официальный курс доллара на сегодня, 15 августа, составляет 59 рублей 80 копеек (ослабление на 39 копеек). За один евро дают 70,66 рубля (ослабление на 9 копеек).