24 из 80: эксперты составили рейтинг стоимости проезда на такси в странах мира

24 место из 80 самых посещаемых городов мира заняла Москва по стоимости проезда в такси на расстояние 3 километра. Такие данные исследования британского сервиса подержанных машин Carspring приводят «Известия» . Желающему промчаться с ветерком придется выложить 261 рубль.

При создании рейтинга британцы учитывали три показателя: стоимость подачи такси, стоимость одного километра и стоимость ожидания пассажира за минуту. Россия в рейтинге оказалась между Таллином (268 рублей) и Афинами (236 рублей). Самое дорогое такси в Цюрихе и Женеве — 1415 и 990 рублей, соответственно. Самое дешевое — в Каире и Мумбаи: 28 и 79 рублей.

Также британцы определили самые популярные модели автомобилей у таксистов. В Москве это Форд Мондео, как и в Варшаве, Дублине, Эдинбурге и Манчестере. В целом же для европейских городов в качестве такси характерен Мерседес-Бенц Е-класса.