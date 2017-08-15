Brexit vs. эксперты: почему ВВП Британии растет?

Выход британии из Евросоюза постепенно из трагической истории распада одного из крупнейших экономических союзов превращается в фарс. По крайней мере, так считает профессор экономики Университета Беркли и бывший советник МВФ Барри Эйхенгрин . По его словам, дебаты по поводу Brexit — это бесконечный источник веселья для любого обладающим черным чувством юмора, описать ход которых можно цитатой от Майкла Гоува , который в настоящее время занимает пост министра окружающей среды Великобритании.



Как раз перед референдумом по Брекситу в июне 2016 года, Гоув, который в то время был министром юстиции в правительстве Дэвида Кэмерона , отверг почти единодушное мнение экономистов и других о том, что решение покинуть Европейский Союз нанесет серьезный ущерб британской экономике. " Жители этой страны по горло сыты экспертами" , — раздраженно пояснил Гоув, имея ввиду " экспертов из организаций с акронимами, говорящими, что они знают как лучше, но постоянно ошибались". В своей статье на Project Syndicate он отмечает, что первые данные после проведения референдума, к удивлению многих или, по крайней мере, многих экспертов, указывают на то — что Гоув был прав, а они ошиблись. В действительности, после голосования в Соединенном Королевстве, немедленной рецессии не случилось; на самом деле не произошло даже замедления роста.

Сколько стоит Brexit?



Чтобы это объяснить, наблюдатели отметили быструю реакцию Банка Англии (BoE), который чтобы предотвратить ослабление спроса, снизил процентные ставки. Они указали на значительное обесценивание фунта после референдума, которое обещало сделать британский экспорт более конкурентоспособным и компенсировать любые проблемы, связанные с переходом на новый торговый режим. Они предположили, что Великобритания, освобожденная от обременительных правил ЕС, могла бы предложить более благоприятную среду для бизнеса и более низкий корпоративный налог и, таким образом, стать магнитом для иностранных инвестиций. Наиболее провокационно они поставили под сомнение прогнозы, что неопределенность вокруг Брексита окажет глубокое негативное влияние на экономические показатели.

Они напомнили нам о том, что экономисты не могут напрямую измерить неопределенность, в то время как показатели, как и частота, с которой этот термин появляется в финансовой прессе, не способны правильно отобразить ее последствия.

Действительно, мы, экономисты, не добились особых успехов в точном прогнозировании того, когда и почему возникает неопределенность. Также мало известно о серьезности ее последствий. Возможно, нам было бы лучше уделять меньше значения влиянию неопределенности при составлении прогнозов в целом, и в частности, в случае Брексит. Но это мнение выглядит менее убедительно, по прошествии нескольких кварталов. Доверие Британских потребителей снизилось, а расходы во втором квартале этого года упали до самого низкого уровня за четыре года. Продажи новых автомобилей падали на протяжении четырех месяцев подряд. BoE прогнозирует колоссальное 20%-ное снижение инвестиций в бизнес в ближайшие годы, в то время как сторонники Брексита прогнозировали обратное. Некоторые могут возразить, что падение доверия является следствием неубедительных всеобщих выборов и подвешенного парламента, а не Брексит голосования. Или, что за ухудшение положения можно возложить вину на далеко не блестящую правительственную стратегию, и на то, что правительство вступает в дискуссию со своими партнерами по ЕС неподготовленным. Но неубедительные выборы отражают шизофрению как консервативных, так и лейбористских партий по отношению к проблеме Брексита. Премьер-министр Тереза Мэй до референдума выступала против Брексита, но теперь принимает его как постоялец офиса на Даунинг-стрит, 10. Лейбористская оппозиция под Джереми Корбином официально выступает против Брексита, но, похоже, получает особое удовлетворение от факта, что он осуществляется. Некоторые утверждают, что, если правительство примет более согласованную стратегию переговоров, ущерб будет меньше. Но дело в том, что не существует согласованной стратегии переговоров. Задачи Мэй — ограничение иммиграции из ЕС при сохранении полного доступа к Европейскому единому рынку — принципиально несовместимы.

Единственный сюрприз заключается в том, что для того, чтобы последствия сбылись потребовалось столько времени. Очевидно, что потребовалось больше времени чем ожидалось, для того чтобы увидеть последствия и понять, что " Брексит это Брексит" , как выразилась Мэй в своей емкой тавтологии. Потребовалось время, чтобы понять, что с ЕС не будет мягкого разрыва и что переговоры не завершатся через два года. Не может быть никакого соглашения о свободной торговле, никаких паспортных прав для британских банков, стремящихся вести бизнес в ЕС, и даже соглашения на право посадки для британских самолетов на Европейском континенте.

И теперь настало время для мести (если можно так выразиться). Потребители, видя обесценивание фунта, увеличили свои расходы в начале второй половины прошлого года, так как понимали, что цены на импорт будут расти. Понеся дополнительные затраты, они сегодня не в состоянии продолжать тратить как раньше. Более того, существенное обесценивание стерлинга чревато значительным ростом инфляции, а это означает, что BoE придется начать повышать процентные ставки как можно скорей. Последствия для экономического роста будут не самые приятные. Банк перестанет быть другом для сторонников Брексита. То, что покойный великий экономист Массачусетского технологического института Руди Дорнбуш, — великий эксперт среди экспертов, — сказал о кризисе песо в Мексике в 1990-х годы, также относится и к ущербу, нанесенному Брекситом. Кризис, отметил Дорнбуш, " начинается значительно позже, чем вы думаете, однако в последствии развивается значительно быстрее, чем вы ожидали".