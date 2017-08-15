В России упали продажи алкоголя

В России, по данным Росалкогольрегулирования, за первое полугодие 2017 года существенно снизились объемы продаж спиртного. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи водки уменьшились на 20%, вина — на 15% и шампанского — на 40%.

Отмечается, что в эти данные не включена статистика продаж алкоголя в сельской местности, сообщает газета Известия.

Эксперты связывают падение продаж по некоторым сегментам с удорожанием акцизов. К примеру, акциз на шампанское был увеличен на 10 рублей за литр, что серьезно повлияло на спрос. Ранее британским исследователям удалось выяснить, что алкоголь благоприятно сказывается на памяти.