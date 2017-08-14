Минфин предложил ограничить размеры ставок по микрокредитам

Минфин России подготовил законопроект, призванный пресечь недобросовестные практики при выдаче микрокредитов. Документ размещен на портале проектов нормативных актов в понедельник, 14 августа.

Его авторы предлагают ограничить начисление процентов и штрафов по микрозаймам со сроком возврата до года. Их размер считают необходимым установить в полторы суммы от основного долга.

Также отмечается, что кредитор должен указывать данное условие на первой странице договора о займе.

4 августа ЦБ сообщил, что средняя ставка по микрозаймам до зарплаты (срок — один месяц, сумма — до 30 тысяч рублей) достигала в России почти 600 процентов.