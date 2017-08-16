Минздрав сэкономит 70 миллиардов рублей для покупки лекарств россиянам

В 2018 году Минздрав сможет дополнительно потратить до 20 процентов бюджетных средств, выделенных на обеспечение россиян необходимыми и важнейшими препаратами и льготными лекарствами.

Как сообщают «Известия», такие средства появятся в ходе внедрения новой системы формирования референтных цен, которая направлена эффективность госзакупок.

Кроме того, с января 2018 года Минздрав совместно с госкорпорацией «Ростех» приступят к мониторингу и контролю в сфере закупок всех лекарственных препаратов.

Подобная комплексная система позволит не только унифицировать расчеты закупочных цен, но и автоматически выявлять все случаи их намеренного превышения.