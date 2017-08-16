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Минздрав сэкономит 70 миллиардов рублей для покупки лекарств россиянам
Фото: depositphotos
В 2018 году Минздрав сможет дополнительно потратить до 20 процентов бюджетных средств, выделенных на обеспечение россиян необходимыми и важнейшими препаратами и льготными лекарствами.
Как сообщают «Известия», такие средства появятся в ходе внедрения новой системы формирования референтных цен, которая направлена эффективность госзакупок.
Кроме того, с января 2018 года Минздрав совместно с госкорпорацией «Ростех» приступят к мониторингу и контролю в сфере закупок всех лекарственных препаратов.
Подобная комплексная система позволит не только унифицировать расчеты закупочных цен, но и автоматически выявлять все случаи их намеренного превышения.
По словам, директора Института развития общественного здравоохранения Юрия Крестинского, экономия в 20 процентов позволит сберечь до 70 миллиардов рублей, что должно хватить на обеспечение всех граждан РФ льготными лекарственными препаратами и запустить массовое амбулаторное лекарственное обеспечение.
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