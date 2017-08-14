За спиртное из duty free придется заплатить дважды

Авиакомпании-лоукостеры будут засчитывать покупки, сделанные пассажирами в магазинах Duty free, в вес ручной клади, в том числе и спиртного, предупредили в Минтрансе

Речь идет о невозвратных билетах и компаниях, которые предлагают цены значительно ниже рыночных.





Если вы покупаете что-то тяжелое в чистой зоне аэропорта, то тогда летайте традиционными перевозчиками, и платить дополнительно за покупки не придется, отметила на " горячей линии" в " Российской газете" директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Светлана Петрова

Конечно, никто не заставит срочно съесть и выпить купленное перед входом в самолет. Но если агент или сотрудник авиакомпании увидит, что на рейс, который предполагает определенные правила проноса ручной клади, пассажир идет с большим пакетом из duty free, то заставит платить за перевес.



" Мы понимаем, что на самом деле это здравая логика. Вместе с тем, думаю, что аэропорты и авиакомпании сами в рамках коммерческих соглашений урегулируют вопрос бесплатного проноса покупок, сделанных в стерильной зоне" , — считает Светлана Петрова.