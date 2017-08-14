Материальные проблемы волнуют граждан РФ больше, чем год назад



Жителей России в последнее время больше всего волнуют низкие зарплаты и уровень жизни в стране целом, свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса.

Опрос был проведен 27 июля-1 августа текущего 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ. В исследовании приняли участие 1 600 человек старше 18 лет посредством метода интервью по месту жителя респондента.



Почти четверть — 24% опрошенных волнуют низкие зарплаты и уровень их жизни в целом. В январе 2017 года так отвечали 18% опрошенных, в июле 2016 года — 14%.



Каждый пятый опрошенный (21%) обеспокоен состоянием экономики страны в целом. В начале этого года таких было 16%.



Вопросы социальной политики — на третьем месте у жителей страны. 18% в июле (год назад, в июле-2016 — 9%).



Вопрос здравоохранения остается не менее острым у жителей РФ. Эта тема волнует 17% опрошенных (в июле 2016 года так отвечали 10%).



14% опрошенных волнует проблема безработицы в стране. Вопрос образования — 10-14% в январе и июле текущего года, в июле — 12% респондентов видят проблему в обучении в РФ.



Далее идут проблемы низких пенсий (10% жителей России), инфляция (10%), вопрос коррупции в стране (10%), а также проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве (8%).