Каким будет август для курса рубля

Пара EUR/USD вернулась на позиции выше 1.18, потеряв в пятницу около 0.8% на фоне выхода слабых данных по потребительской инфляции. Очевидно, что восходящая коррекция доллара, запущенная сильной статистикой рынка труда, погрязла в крайне разочаровывающих показателях инфляции.

В то время как представители ФРС пока еще формально рассчитывают на ускорение инфляции и заявляют, что третье повышение не будет лишним, есть и другой вариант.

Ослабление доллара — это самый простой способ стимулирования экономики, и его легче всего запустить с помощью мягкой политики ФРС, если, например, не повышать ставку в этом году, снизить прогнозы по инфляции и числу повышений в следующем.



Рынки в данный момент рассматривают даже еще более экстремальный сценарий. Наиболее вероятно, с их точки зрения, что ФРС не повысит ставку в ближайшие 12 месяцев (43%). Второй наиболее ожидаемый сценарий — всего одно повышение за это же время. Для сравнения, базовый прогноз FOMC предполагает 3-4 повышения ставки за это время.



Слабеющий доллар при сильных макроэкономических данных должен стать хорошей новостью для нефти и рисковых активов в целом, что должно оказывать поддержку рублю, окончательно утвердив его в новой многолетней фазе постепенного (3-7% в год укрепления).



Прошлую неделю паре USD/RUB удалось закрыть снижением к 59.90. На этой неделе снижение способно развиться к 59.00-58.50, оставив пару на пути снижения к 57 до конца месяца. Для EUR/RUB текущая неделя может обернуться либо минимальным снижением к 70.50 в случае усиления евро на форекс, либо провалом под отметку 70 при более осторожной динамике единой валюты. Новости по нефти продолжают приходить хорошие: потребление в США растет, а буровая активность вышла на плато. Такой сценарий укладывается в основную предпосылку, что этот август будет хорошим исключением для рубля.