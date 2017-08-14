Совладелец «Югры» нашел принца-спасителя банка

По данным пресс-службы, принц Аль-Валид бин Талал является крупнейшим акционером Citygroup, он владеет более шести процентами акций финансовой корпорации. «Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения»», — говорится в сообщении.

Состояние принца Аль-Валида оценивается в 17 миллиардов долларов. Ему принадлежат доли в Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95 процентами акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney

Банк России отозвал лицензию у «Югры» 28 июля. С 10 июля ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению «Югрой» сроком на полгода.

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, на 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.