Экономисты оценили вероятность коллапса для рубля

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:

— Проблема внешнего долга все сильнее давит на бюджет Российской Федерации. Ежегодная сумма, направляемая на погашение обязательств, составляет около 42 процентов от прибыли, получаемой за экспорт, а на их обслуживание тратится 11 процентов ВВП.



Выручка нефтегазовой сферы падает вместе со снижением сырьевых котировок, а увеличение сборов с остальных отраслей экономики особого эффекта не принесло — доходность несырьевых компаний продолжает падать. Розничная и оптовая торговля просела на 35 процентов. Все это увеличивает возможность спланированной девальвации рубля.





Положение дел на сырьевом рынке тоже не особо радостное: с одной стороны, запасы сырой нефти в США стабильно снижаются, но активность стран ОПЕК портит все — в июле экспорт углеводородов из стран картеля увеличился на 370 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем.

Члены ОПЕК, конечно, старались сгладить ситуацию и повысили свои прогнозы на увеличение глобального спроса на нефть, но инвесторов это не особо впечатлило. В результате всех перипетий котировки черного золота упали с 53 до 51,50 доллара, и имеют все шансы в ближайшее время подешеветь еще, а курс отечественной валюты, скорее всего, последует за ней. При этом какого-то коллапса ожидать, безусловно, не стоит. Но мы вполне можем увидеть курс рубля на уровне 60,50 за доллар и 71,50 — за евро, правда, в краткосрочной перспективе.