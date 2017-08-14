СМИ узнали о новых схемах кражи средств с банковских карт в РФ

По сравнению с 2015 годом сумма похищенных средств с банковских карточек россиян сократилась на 15 процентов.

Как сообщают СМИ, за прошлый год хакеры поживились на 650 миллионов рублей. Сумма ущерба уменьшилась в связи с тем, что россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них. Информацией об этом поделились «Известия» , сославшись на расчеты компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания.