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СМИ узнали о новых схемах кражи средств с банковских карт в РФ
По сравнению с 2015 годом сумма похищенных средств с банковских карточек россиян сократилась на 15 процентов.
Как сообщают СМИ, за прошлый год хакеры поживились на 650 миллионов рублей. Сумма ущерба уменьшилась в связи с тем, что россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них. Информацией об этом поделились «Известия», сославшись на расчеты компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания.
По прогнозам вышеназванной компании, в 2017 году хакеры смогут заработать больше. Это произойдет в связи с тем, что они совершенствуют свои схемы. Так, например, теперь они звонят потенциальным жертвам от имени сотрудников Федеральной налоговой службы и узнают необходимые данные под предлогом необходимости погашения задолженности.
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