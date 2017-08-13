Немецкие СМИ удивились росту российской экономики

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о заметных темпах роста российской экономики за последние месяцы этого года, проанализировав данные Росстата.

Экономика России выросла, по данным Росстата, во втором квартале текущего года на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению аналитиков, наблюдается улучшение показателей в промышленном производстве, строительстве и торговле.

Единственной отраслью, где отмечается снижение производительности, стало сельское хозяйство, пишет издание. В целом экономика показала рост в течение трех месяцев, хотя он и ниже обещанных правительством 2,7%.

Как отмечает издание, российская экономика хорошо справилась с падением цен на нефть и санкциями Запада. Валовой внутренний продукт с конца 2016 года снова на подъеме, после того, как он снижался на протяжении предыдущих семи кварталов.