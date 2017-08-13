Курс биткоина перешагнул отметку в 4 тысячи долларов

Технологический раскол криптовалюты биткоин не привел к падению ее курса. Напротив, в ночь на 13 августа цена биткоина превысила 4000 долларов США, передает RT.

Курс побил рекорд от 11 августа, когда один биткоин стоил 3500 долларов. Инвесторы продолжают доверять биткоину на фоне роста спроса в Японии. Также биткоин движет вверх скорое решение проблемы масштабируемости сети, а также скорости подтверждения транзакций и снижения комиссий.

Финансовый эксперт RT Макс Кайзер предсказал подорожание криптовалюты до 5000 долларов за биткоин.