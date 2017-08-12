Тревожное лето: россияне боятся ослабления рубля



Значительную часть своих долгосрочных сбережений россияне делают в валюте. Из обзора банковского сектора ЦБ , размещенного на сайте регулятора, следует, что на 1 июля 2017 года суммарно на депозитах сроком от года размещено в кредитных учреждениях 11,26 трлн рублей. Из них на вкладах в рублях — почти 7,6 трлн рублей, а в иностранной валюте — 3,7 трлн рублей. Таким образом, депозиты в иностранной валюте составляют 32,76% от долгосрочных сбережений россиян.

На меньшие сроки россияне все же выбирают для себя рублевые вклады. Как следует из статистики ЦБ на 1 июля, вклады физических лиц на срок до 31 дня (депозиты до востребования) составляли почти 4,8 трлн рублей. Из них 3,8 трлн рублей были размещены на вкладах в рублях и 976,6 млрд в валюте.



Вклады россиян на срок от 31 дня до 1 года на 1 июля составили 8,9 трлн рублей. Из них 7,96 трлн было размещено в рублях и только 928,7 млрд в валюте.



Всего же, по данным на 1 июля, физические лица держали в банках депозиты на 24,897 трлн рублей. Доля вкладов свыше года составляет 45,2%, на срок до года — 35,7%, а депозитов до востребования — 19,1%.





Как отмечает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своем недавнем обзоре, посвященном анализу рынка вкладов физических лиц в первом полугодии 2017 года, за шесть месяцев объем средств населения в банках увеличился на 696,8 млрд рублей, или на 2,9% (с учетом валютной переоценки). Объем застрахованных средств в банках в первом полугодии этого года увеличился на 754 млрд рублей (на 3,1%) до 24, 774 трлн рублей.

При этом в первом полугодии 2017 года наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн рублей. Именно такие суммы россияне с наибольшей охотой несли в банки. Они увеличились на 9,8% по сумме и на 10% по количеству счетов, сообщает АСВ.



В целом, по данным первого полугодия этого года, доля вкладов свыше 1,4 млн рублей увеличилась до 42,1%, от 1 млн до 1,4 млн — до 11,3%. При этом доля депозитов от 700 тысяч до 1 млн составила 8,8%, а от 100 тысяч до 700 тыс. рублей — 29,2%. Доля вкладов менее 100 тысяч составляет 8,6%.



В среднем россияне хранят на вкладах 166,5 тысяч рублей (без учета счетов до 1 тысячи рублей). По сравнению с началом года средняя сумма вклада увеличилась на 5%.





Как комментирует управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов, несмотря на то, что объем депозитов в иностранной валюте сокращается (в первом полугодии этого года доля депозитов в иностранной валюте всего уменьшилась на 1,2 п.п. — с 23,7% на 1 января до 22,5% на 1 июля — «Газета.Ru» ), валютные вклады занимают весомую часть в структуре депозитной базы банков.

Это подтверждают данные крупнейших банков по размеру депозитов: доля валютных вкладов снижается, но все еще остается значительной, и даже очень низкие ставки не пугают россиян.





С начала 2016 года вслед за трендом на снижение курса основных валют, доля валюты в розничном портфеле пассивов Сбербанка снизилась на 5 п.п., с 25% до 20%, рассказали «Газете.Ru» в Сбербанке. При этом 20% депозитов в валюте в Сбербанке граждане держат, несмотря на ставки по таким продуктам значительно ниже инфляции. Ставки по базовой линейке вкладов в долларах находятся в диапазоне от 0,01% до 1,25%, в рублях — от 3% до 7%, говорят в Сбербанке.



«Доля рублевых депозитов в портфеле ВТБ24 растет. Так, в первом полугодии 2016 года она составляла 51,4%, сейчас — 59%», — отметили «Газете.Ru» в ВТБ 24.



Ставки по валютным депозитам сейчас минимальны на рынке, и те клиенты, которые держат в них средства, либо зарабатывают в валюте, либо тратят в ней, либо опасаются очередного девальвационного скачка, то есть делают это не в целях получения дохода, поясняет директор департамента развития сети Росгосстрах Банка Степан Сорокин.

«Безусловно, среди всех иностранных валют больше всего наше население доверяет доллару, в евро номинирована в лучшем случае пятая часть валютных депозитов. Наиболее популярный срок размещения депозита в валюте — от года до трех лет, на них приходится более 50%, средний размер валютного вклада составляет около $10 тыс. и 7 тыс. евро. Валютные сбережения не всегда делаются с целью накоплений на конкретные покупки, финансово грамотные частные инвесторы покупают валюту в моменты снижения ее стоимости и аккумулируют эти средства на вкладах с целью диверсификации, защиты своих сбережений от валютных колебаний», — говорит Олег Сафонов.





При этом сейчас, когда валюта торгуется дорого, открывать валютные вклады нет смысла. Это стоит делать только в надежде на ослабление рубля или хеджировании валютных рисков, отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин

Однако ослабнуть в ближайшее время у рубля есть все шансы.



Банк России повысил с 12 августа (на выходные и понедельник, 14 августа) официальный курс доллара США почти на 26 копеек до 60,1873 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 48 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,7502 рубля.



По мнению Олега Сафонова, в целом рубль во втором полугодии будет склонен к ослаблению. К концу года при условии сохранения цен на нефть вблизи текущих уровней пара рубль-доллар может уйти в зону 62-64, пара рубль-евро — к уровням 73-75, отмечает он.