Попытка «плавного удушения»: Китай и США на пороге торговой войны



США могут ввести торговые санкции против Китая. По информации издания Politico, в понедельник Дональд Трамп объявит о начале расследования в отношении Пекина. Формальный повод — нарушение прав на интеллектуальную собственность.

Настоящей же причиной может быть как давняя нелюбовь американского лидера к Поднебесной, так и ситуация вокруг КНДР. Первым шагом к введению ограничений будет начало торгового расследования. «Это еще не полноценные санкции, но американские власти США смогут повышать ввозные пошлины на китайские товары», — указывает Politico.



Андрей Островский.

Действия Трампа найдут поддержку даже у тех американских политиков, которые не одобряют другие международные решения президента. У США давно копятся претензии к Китаю, и многие воспримут торговые ограничения как способ решить проблему, считает замдиректора Института Дальнего Востока РАН

Андрей Островский, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН:

«В нынешней ситуации это будет сделано степенью вероятности где-то до 90%. Главное здесь, собственно, фактор того, что Китай в экономическом плане уже обогнал США, а по валютному курсу уже скоро догонит США. Америка очень заинтересована в том, чтобы Китай ревальвировал свою валюту, чтобы не было такого страшного дефицита во внешней торговле. В настоящее время Китай наоборот девальвировал валюту по отношению к американском доллару: 6,8 сейчас курс, а еще недавно был 6,2. И меры, которые собирается сейчас предложить Трамп, направлены на сдерживание развития американо-китайской торговли, прежде всего, экспорта из КНР в США. К быстрым и резким движениям Трампа вынуждает и ситуация на Корейском полуострове».





Однако команда Трампа вряд ли верит, что расследование против Китая поможет добиться политического прогресса с КНДР. США готовятся вступить в затяжное экономическое противостояние. И, как считает политолог Олег Матвейчев , его цель — коренным образом изменить торговые отношения с Китаем.

Олег Матвейчев, политолог:

Алексей Маслов.

Если США введут ограничения для КНР, то в «черный список», в первую очередь, попадет продукция, в избытке представленная на американском рынке, уверен руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики

Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики:

«Товары, которые будут подвергнуты санкциям, совершенно очевидны: базовые поставки различных комплектующих и элементов для машин. Сегодня они выпускаются, в том числе, на территории Мексики, Бразилии, США наладили выпуск на территории Вьетнама, Индонезии. Второе — это поставки различных изделий, комплектующих из стали и алюминия. Китай долгое время пытался бороться за первенство на рынке алюминия, но сегодня США, не особо безболезненно, но могут обходиться без Китая. Скорее всего, будут запрещены поставки ряда продуктов с территории Китая. Если еще, скажем, десять-пятнадцать лет назад Китай экспортировал продукты питания, то сейчас он импортирует. Вообще большинство санкций и запретов будут включать те товары, которые даже несильно бьют по китайскому рынку. Это, скорее, политическая акция».



Ответ Китая, как сейчас это модно, будет «симметричным». По мнению экспертов, страна может ввести экспортные пошлины на одежду и комплектующие, с которыми работают технологические компании. Цена этой продукции на американском рынке подскочит на 15%.