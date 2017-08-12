СМИ узнали о тайном запуске приложения Facebook в Китае

Социальная сеть Facebook в обход запрета запустила в Китае приложение для обмена фотографиями Colorful Balloons. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает The New York Times

Отмечается, что приложение, по своему внешнему виду и функционалу напоминающее Facebook Moments, было запущено в Поднебесной через местную компанию Youge Internet Technology. Руководит этой компанией некая Чжан Цзинмэй, которая присутствует на одном из фотоснимков Марка Цукерберга с чиновниками КНР.

В Facebook газете заявили, что интересуются Китаем давно, однако отказались подтверждать свою причастность к Colorful Balloons. «Мы хотим помочь китайскому бизнесу и разработчикам в выходе за пределы рынка КНР, мы предлагаем им нашу рекламную платформу», — заявили в пресс-службе компании.

Интернет в Китае подвергается строгой цензуре. В стране запрещено использовать большинство мобильных приложений для обмена текстовыми сообщениями. Facebook в КНР заблокирован с 2009 года.