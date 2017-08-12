Россия начала поставки пшеницы в Венесуэлу

Первое судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу в рамках договоренностей между Москвой и Каракасом, заключенных в мае этого года. Об этом написал посол страны в России Карлос Фариа в своем твиттере.

"Первое судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу 9 августа, как и обещал своим людям президент Николас Мадуро ", — написал Фариа.

В июне посол сообщил, что поставки пшеницы начнутся в августе. Тогда Фариа отметил, что это будет означать «укрепление российско-венесуэльского сотрудничества и удар по экономической войне».

Отмечалось, что речь может идти примерно о 60 тыс. тонн российской пшеницы в месяц.