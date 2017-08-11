Эксперт: рубль ожидает девальвация

Российскую валюту ожидает девальвация в конце 2017 года. С таким заявлением выступил руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг . Его слова передаёт «Национальная служба новостей».

«Можно представить себе более или менее обвальную девальвацию в конце этого года — в начале 2018-го. Это вполне возможно. Тем более, был искусственный рост курса рубля. Если посмотреть по динамике цен в России и других странах, то у нас она более ускоренная. Есть масса факторов и, скорее всего, можно рассчитывать на радикальное снижение курса рубля», — заявил Гринберг.

