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Эксперт: рубль ожидает девальвация
Российскую валюту ожидает девальвация в конце 2017 года. С таким заявлением выступил руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Его слова передаёт «Национальная служба новостей».
«Можно представить себе более или менее обвальную девальвацию в конце этого года — в начале 2018-го. Это вполне возможно. Тем более, был искусственный рост курса рубля. Если посмотреть по динамике цен в России и других странах, то у нас она более ускоренная. Есть масса факторов и, скорее всего, можно рассчитывать на радикальное снижение курса рубля», — заявил Гринберг.
Гринберг добавил, что на курсе рубля негативно скажется рост евро. По прогнозам специалиста, к началу 2018 года один евро будет стоить 1,25 доллара. Еще одним фактором девальвации российской валюты может стать неисполнение соглашений стран ОПЕК по сокращению добычи нефти. В свою очередь, это приведёт к снижению цен на нефть. На 12 августа курс доллара составляет 60,1 рубля, курс евро — 70,7. По отношению к американской валюте рубль подешевел на 0,43% по сравнению с 11 августа, по отношению к евро — на 0,68%.
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