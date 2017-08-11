В совете при Минтрансе прокомментировали планы РЖД к осени открыть движение в обход Украины

Председатель Общественного совета Минтранса , директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что к концу осени РЖД планируют открыть движение поездов в обход Украины. По его словам, даже если конфликт с Киевом со временем будет исчерпан, то Россия в любом случае останется в выигрыше.

«Понятно, что ни для грузоотправителя, ни для пассажира переход границы в нынешних политических реалиях дело не слишком комфортное. Но эта конъюнктура рано или поздно уйдёт в прошлое. А что останется? Останется дополнительное звено в железнодорожном сообщении. И это всегда хорошо. Чем сложнее топология железнодорожной сети, тем лучше грузоотправителю и пассажиру, так как какие-то маршруты спрямляются, какие-то пересадки становятся ненужными. Сама по себе дорога через много лет принесёт пользу в любом случае», — подчеркнул он.

Блинкин также напомнил, что история железнодорожного строительства в России давняя и «очень впечатляющая». По словам эксперта, оценивая скорость, с которой были завершены строительно-монтажные работы на железнодорожном обходе Украины, она заслуживает похвалы.

Ранее в РЖД сообщили, что завершили строительно-монтажные работы на железнодорожном обходе Украины и к концу осени планируют открыть движение поездов по этой линии.