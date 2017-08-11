Как изменится к осени динамика курса рубля



На открытии торгов Московской биржи в пятницу, 11 августа, рубль демонстрировал небольшое падение. Курс российской национальной валюты снизился на 0,2% по отношению к доллару США, достигнув отметки в 60,24 рубля, и на 0,1% к евро — до 70,80 рубля.

Ослабление рубля происходит на фоне дешевеющей нефти, цена на которую в четверг оказалась рекордной за 2,5 месяца, после чего перешла к снижению. Так, 10 августа нефть эталонной марки Brent достигла отметки в $53,66 за баррель впервые с мая текущего года, однако к моменту закрытия торгов упала на 1,5%. В пятницу фьючерсы опустились до $51,58 за баррель.





С начала недели курс российской валюты демонстрирует неустойчивое поведение, которое сопровождается нестабильностью нефтяных котировок. Участники рынка всё ещё сомневаются в эффективности выполнения обязательств в рамках соглашения ОПЕК +, считают аналитики Reuters



По данным Международного энергетического агентства ( МЭА ), уровень выполнения соглашения по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК в июле снизился до 75% (78% в июне). В странах, не входящих в ОПЕК, этот показатель сократился до 67%. В агентстве также отмечают, что картель нарастил добычу в июле на 230 тыс. баррелей в сутки, до 32,8 млн баррелей в день — максимального значения с января текущего года. В своём прогнозе на 2017 и 2018 годы МЭА понизило рост спроса на нефть на 400 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июльским исследованием.



Одним из ключевых факторов, давящих на рубль, является осложнение геополитической обстановки на Корейском полуострове, рассказал корреспонденту RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко

Обострение ситуации вокруг КНДР повлияло на нестабильную динамику нефтяных котировок. Это произошло после 9 августа, когда северокорейские военные заявили о том, что готовы нанести ракетный удар по острову Гуам в Тихом океане, где расположены военные базы США. Такую информацию сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).



«В целом я думаю, что участники рынка склонны больше связывать поведение рубля с нефтяными ценами, поскольку для разрешения конфликта с КНДР требуется некоторое время. Однако я считаю, что дальнейшая эскалация конфликта между США и КНДР возможна, но вряд ли дело дойдёт до открытого противостояния», — пояснил Иван Манаенко.



Под давлением санкций





Эксперты отмечают, что на курс рубля оказывает влияние и введение Соединёнными Штатами нового пакета ограничений. 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении трёх стран — России, КНДР и Ирана.



Руководитель направления «Международная экономика» экономической экспертной группы Илья Прилепский в разговоре с RT подчеркнул, что на данный момент законопроект носит несколько размытый характер, рынок сейчас находится в ожидании того, как именно санкции отразятся на энергетических проектах и на привлечении инвестиций в российские облигации федерального займа.

Дефицитный фактор





Курс рубля ощутил определённое давление и в связи с дефицитом платёжного баланса, который, по прогнозу Министерства экономического развития РФ , может достигнуть $5 млрд в третьем квартале. По оценке ЦБ , дефицит счёта текущих операций во втором квартале 2017 года составил $0,3 млрд, в то время как в первом квартале можно было наблюдать профицит в $23 млрд

С апреля курс рубля против бивалютной корзины снизился на 7% — с 58,3 рубля в апреле до 63,7 в июле. В министерстве отмечают, что такая траектория в целом соответствует базовому сценарию прогноза социально-экономического развития, согласно которому среднегодовой курс рубля к доллару в 2017 году составит 64,2 рубля за доллар, а к концу года будет равен 68 рублям.



В ожидании осени



Оказываемое на сегодняшний день давление на рубль может быть ослаблено в ближайшее время, считает Илья Прилепский. Эксперт уверен, что к концу года курс национальной валюты составит 61,5 рубля за доллар при сохранении текущих цен на нефть.



«Если посмотреть на статистику до санкционной истории, то она показывает, что иностранные инвесторы вложили около $7,6 млрд в российские гособлигации за последние полгода. Сейчас же, в связи с повышением рисков, санкциями и снижением ставки ЦБ, ожидается, что инвесторы будут постепенно выводить средства. В связи с этим я думаю, что давление на курс рубля снизится», — отметил Илья Прилепский.



По мнению Ивана Манаенко, благодаря тому, что на сегодняшний день сырьевые котировки закрепились на уровне выше $50 за баррель, российская валюта, вероятно, сможет удержаться в финансовом коридоре 59—61 рубль за доллар.



«У нас наметились успехи в борьбе с инфляцией. Наблюдается достаточно позитивная динамика за последнее время, что также укрепит позиции рубля и говорит о возможности стабилизации для отечественной валюты к началу осени текущего года», — считает эксперт.



В июле годовая инфляция опустилась до 3,9% при целевом значении финансовых властей в 4%. По данным обзора Министерства экономического развития, в августе годовая инфляция может замедлиться до 3,3—3,6%.