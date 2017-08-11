Стоимость биткоина побила новый рекорд

Стоимость биткоина на ряде бирж превысила отметку в три с половиной тысячи долларов за единицу, сообщают профильные СМИ по результатам торгов.

Как указывается, средневзвешенный курс самой популярной криптовалюты достиг 3 517 долларов за один биткоин на большинстве популярных площадок. Таким образом, рыночная капитализация биткоина превысила 58 миллиардов долларов.

Сообщается, что только за последние сутки биткоин вырос в цене на 3,2 процента, а за неделю этот показатель превысил 22 процента.

Совокупная же капитализация всех криптовалют превысила уровень в 126 миллиардов долларов.