

Еще одну амнистию сейчас обсуждает Дума . Муниципальные квартиры, которые мошенники сумели продать в частные руки, собираются оставлять новым владельцам. Правда касаться это будет только добросовестных покупателей, для которых сделка была легальной. Сейчас даже у таких владельцев государственные органы жилье изымают.

Войны за квадратные метры идут давно. Сломанные судьбы, потерянное здоровье и деньги, которых не вернуть. Почти всегда в этих квартирных баталиях страдают добросовестные приобретатели. Вот Валерий вместе с молодой семьей купил жилье, а оказалось, что въехал в криминальную квартиру. " Вся сделка проходила через банк, как положено. По всем документам было все красиво и хорошо" , — рассказал пострадавший Валерий Невский.



Но то, что их квартира муниципальная, которую продавать нельзя ни банк, ни риелторы ему не сказали. В результате квадратные метры под арестом и молодая семья в любой момент может оказаться на улице.



" Нам сказали, что квартира арестована на основании того, что ведутся судебные действия в отношении этой квартиры" , — рассказал пострадавший Валерий Невский.



И вроде, факт мошенничества налицо, но помочь им в этом непростом квартирном вопросе некому, и таких случаев в одной Москве сотни. С 2013 по 2015 год из купленных квартир было выселено 136 столичных семей, которые купили недвижимость в ипотеку, а позже выясняется, что несколько лет назад квартира была муниципальной, но мошенники сумели её продать ни один раз.





Вот-вот и мучениям обманутых покупателей квартир придет конец. В Государственную думу уже в ближайшее время поступит законопроект, который защитит обманутых покупателей недвижимости от мошенников, черных риелторов и прочих преступников.





" Тот человек, который приобрел добросовестно квартиру, отнимать ее у него нельзя очень много людей становятся бомжами" , — рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов

Инициатива о защитите прав добросовестных покупателей поступила из Конституционного суда. Туда поступают сотни подобных дел. Последней каплей стала жалоба гражданина Дубовца, который как и все стал жертвой " черных риелторов" , но сумел доказать, что он добросовестный приобретатель и квартиру ему в результате оставили.



" Я рад, что удалось добиться правды в нашей стране. Хотя я закон не нарушал, конституционный суд это увидел. Он так же увидел, что закон нарушали чиновники и судьи, которые проигнорировали положение конституции РФ" , — рассказал Александр Дубовец.



Вслед данному прецеденту, потерпевшим в судах нужно будет доказать, что они не могли знать о махинациях продавцов, и тогда законно приобретенное имущество им возвращать не придется.





" Любой человек, который покупает квартиру, должен озаботится ее экспертизой. Есть такое понятие добросовестный приобретатель. Это понятие защищает человека, и забрать квартиру у него сложно" , — рассказал вице-президент российской гильдии риелторов Константин Барсуков

Эксперты считают защитить граждан необходимо, ведь региональные власти все чаще пересматривают документы о приватизации жилья, находят нарушения, обращаются в суд. В таких разбирательствах крайними оказываются жильцы, которые не видели, и не могли знать, что когда-то их квартира была выведена из собственности незаконно. Когда закон будет принят, он станет надежным щитом между мошенниками и покупателями квартир.