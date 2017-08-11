Рассекречено главное нововведение iPhone 8

Американский разработчик Стивен Троутон-Смит, работая над изучением кода «умной» колонки Apple HomePod, нашел упоминание принципов работы так называемой виртуальной кнопки Home в ожидаемой новой модели смартфона iPhone — 8. Об этом он написал на своей странице в соцсети Твиттер.

Он поделился со своими подписчиками открытием: новая виртуальная кнопка в iPhone 8 сможет менять свои размеры и скрываться (например, во ходе просмотра на гаджете полноэкранных видеороликов). Дополнительные клавиши рядом с виртуальной кнопкой смогут изменять свой размер, отметил Троутон-Смит. А вот изменение цвета кнопки — не предусмативается.

Разработчик продемонстрировал также, как теоретически может выглядеть домашняя кнопка в новом iPhone, и дополнительные клавиши рядом.