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Банки освоили новую схему "одурачивания" россиян
Российские банкиры изобрели новую схему, благодаря которой должники начинают брать новые кредиты. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Суть схемы заключается в том, что человеку с плохой кредитной историей банк предлагает особый продукт — «программу оздоровления финансовой биографии». Эта схема законна: негативные записи о просроченных кредитах никто удалять не станет, но заемщик сможет получить одну или несколько новых позитивных записей.
Процедура выглядит как оформление стандартного займа. Человек подписывает кредитный договор и соглашение о страховании на случай болезни, безработицы или смерти. При «нормальном» кредите страховка может стоить максимум одну десятую часть от суммы всего займа, но здесь, если общая сумма кредита — десять тысяч рублей 50 копеек (обычно по этой схеме кредитуют на небольшие деньги), десять тысяч из них будут страховой премией, а 50 копеек — самым кредитом. При этом процентная ставка варьируется от 35 до 47 процентов годовых. Срок кредитования составляет три-четыре месяца.
Финансовый омбудсмен Павел Медведев пояснил «МК», что эта схема — «мошенничество по духу и смыслу, но не по закону». «Клиент ведь сам подписывает договор. < …> Сначала люди радуются, ведь им в банке говорят, что это единственный способ оздоровить их кредитную историю в их жуткой и ужасной безвыходной ситуации. И только потом, когда уже начали отдавать свои кровные, а денег от банка и в руках-то не держали, люди начинают задумываться и возмущаться», — подчеркнул он.
При этом даже новые позитивные записи в истории не дают гарантии получения новых кредитов. Медведев отметил, что о новой схеме уже знают в Центробанке. ЦБ взял ситуацию под свой контроль.
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