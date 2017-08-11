Минсельхоз заявил о снижении цен на гречку



Стоимость гречихи на оптовом рынке упала в два раза из-за поступления на рынок нового урожая, сообщил Минсельхоз . В справке ведомства " Об изменении индексов средних цен сельхозпроизводителей" отмечается падение стоимости гречихи на 51,9% в сравнении с августом прошлого года.

На 3 августа средняя цена производителей гречки по России составила 15,2 тысячи рублей за тонну. На розничном рынке снижения цен стоит ждать через несколько месяцев. В Минсельхозе пояснили, что этому способствует насыщенность рынка продукцией отечественного производства.



Напомним, цены на гречку резко пошли вверх в июне 2017 года. При этом объективных причин для удорожания крупы не было. Запасы гречки в России были достаточными. Цена дошла до 29 585 рублей за тонну. Но и это не рекорд. В июне 2016 года гречка стоила 69 316 рублей за тонну.