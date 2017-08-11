На территории бывшего завода «Москвич» будут «добывать» биткоины

Компания Radius Group объявила о планах организации так называемой фермы по добыче криптовалют (биткоин и другие) на территории бывшего завода «Москвич».

Radius Group, принадлежащая предпринимателю и общественному деятелю Дмитрию Мариничеву , с 2015 года занимается строительством центра обработки данных (ЦОД) в технополисе «Москва», расположенным на месте бывшего завода «Москвич». В ближайшее время вычислительные мощности центра будут направлены на «добычу» биткоина и других криптовалют.

Автосборочный завод имени КИМ (Коммунистический интернационал молодежи) был основан в Москве в 1930 году, в дальнейшем предприятие несколько раз меняло свое название, с 1991 года оно было известно как ОАО «Москвич». В девяностых годах завод столкнулся с серьезными проблемами, и в 2001 году фактически завершил свою деятельность, хотя процедура банкротства официально длилась до 2010 года.