В курортных городах Крыма снизили цены на продукты

Гоцанюк подчеркнул, что в правительство поступало большое количество жалоб по поводу высоких цен.

"Цены на продукцию крымских производителей доведены до приемлемых, для этого проделана огромная работа", — приводит слова Гоцанюка пресс-служба правительства.

В частности, по его словам, теперь картофель в среднем стоит 25 рублей за килограмм, помидоры — от 30 рублей, арбузы — 10-20 рублей, крымские персики — от 40 рублей, виноград — от 120 рублей.

Гоцанюк подчеркнул, что снижение цен в разгар курортного сезона стало возможным за счет увеличения количества ярмарочных площадок в наиболее людных и проходимых местах.

"В результате между реализаторами сельхозпродукции установилась здоровая конкуренция, что обоснованно повлекло за собой снижение цен", — подчеркнул вице-премьер.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Что нужно увидеть в Крыму: самые красивые места полуострова >>