Китай может ударить по собственным банкам

Поскольку кредиторы в Китае публикуют свои финансовые отчеты в этом месяце, инвесторы могут рассчитывать на более четкие признаки того, как банки в стране со второй по величине экономикой мира переносят меры правительства по ограничению растущего уровня задолженности, сообщает CNBC.

Здоровье банковского сектора Китая является предметом пристального внимание, поскольку, по данным Reuters, кредиторы владеют более 90% всех финансовых активов страны. Однако способность банков контролировать риски оказалась под вопросом, когда растущая задолженность заставила регуляторов вмешаться.



В пятницу банки начнут публиковать отчеты о прибыли за первое полугодие 2017 года. По словам аналитиков, больше внимания будет уделяться финансовым индикаторам, показывающим, каким количеством рисковых активов владеют кредиторы, и их взаимосвязь с " теневым банкингом".



Теневой банкинг — это широкая категория банковских услуг от нетрадиционных игроков; он может включать кредиты от нефинансовых компаний, а также инвестиционные продукты. Этот сектор выходит за рамки традиционного банковского регулирования, поэтому в значительной степени остается неурегулированным.



Аналитики Nomura отметили, что ключевыми элементом отчетности будут чистый процентный доход банков и комиссионное вознаграждение.



" По сравнению с ростом прибыли… мы придаем большее значение [чистому процентному доходу] и показателю комиссионных вознаграждений, а также профилю рисков банков как на балансе, так и за балансом" , — написали аналитики Nomura в докладе на этой неделе.



" Мы видим, что сокращение доли заемных средств в финансовом секторе продолжается, и банки все еще имеют такие [рисковые] активы на балансе или за балансом" , — добавили они, предупредив, что в перспективе банки могут оказаться под давлением.



Такое давление ощутят в первую очередь малые и средние банки, прибыльность которых поддерживалась за счет средств, полученных по каналам с участием теневого банковского сектора. Вопросы об устойчивости этих кредиторов являются критерием прочности всей банковской отрасли Китая, считает Элис Гуан, специалист по рынкам Большого Китая в Phillip Securities.



В предварительном отчете о прибыли кредитора среднего уровня China Merchants Bank обнаружились некоторые признаки напряженности. Непроцентный доход банка снизился на 11% во II квартале после того, как в предыдущие три месяца он подскочил на 47%. Вероятно, это стало результатом жесткого контроля правительством продуктов для управления капиталом.



Такие продукты обычно продаются банками для привлечения средств. До того, как Пекин ужесточил контроль, отсутствие регулирования в отрасли привело к тому, что банки инвестировали эти доходы в рисковые и проблемные активы или в другие аналогичные продукты.



Подтвержденные результаты China Merchants Bank за первое полугодие будут опубликованы 19 августа. Отчеты его конкурентов, таких как China Minsheng Bank, помогут составить более полную картину нормативного воздействия.



Пять крупнейших банков страны опубликуют отчетность в последнюю неделю августа. Как ожидается, ужесточение регулирование незначительно повлияло на их результаты, учитывая их большие резервы и способность справляться с рисками. Но в целом ужесточение условий кредитования может повлиять на них в будущем, рост стоимости фондирования может угрожать их прибыльности, отмечает Элис Гуан.



Пять крупнейших банков Китая — Industrial and Commercial Bank of China China Construction Bank , Bank of China, Agricultural Bank of China и Bank of Communications — имеют активы в числе крупнейших в мире.