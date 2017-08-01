Итальянские власти арестовали имущество " танцующего миллионера" Джанлуки Вакки за неуплату налогов. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Джанлука Вакки задолжал банку Banco Bpm 10 миллионов евро. Он взял кредит и не вернул средства в положенный срок. Поэтому его имущество, включая виллы, яхты и акции, было арестовано.

Пользователи соцсетей восприняли эту новость иронично и предложили найти работу известному итальянцу. «В машиностроительную компанию требуется рабочий, — пишет один из подписчиков. — Ждём Вакки по адресу головного офиса в Милане с резюме и информацией о предыдущих местах работы».

Джанлука Вакки прославился в инстаграме благодаря атлетичной фигуре и зажигательным танцам. У него более 12 миллионов подписчиков.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Авг 1 2017 в 10:56 PDT

Вакки унаследовал семейный бизнес по производству аппаратов по упаковке косметики и лекарственных аппаратов, а также чая и кофе. Его компания имеет филиалы по всему миру, в том числе и в России. Оборот компании за 2015 год составил 1,09 млрд евро. Как отмечает издание, сам итальянец делами компании не занимается, а всё свободное время уделяет созданию собственного имиджа.