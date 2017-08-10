Сбербанк снизил ставки по ипотеке

C 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам от 0,6 до 2 процентных пунктов (п.п.). Кроме того, была снижена сумма первоначального взноса на приобретение готового жилья на 5 п.п., сообщает Интерфакс

Теперь новые ставки по ипотеке на жильё в первичном секторе (новое жильё) составят от 7,4 до 10%, на вторичном — 8,9-10%.

Первоначальный взнос за готовое жильё теперь составляет 15% от общей стоимости.

В Сбербанке заявляют, что данное изменение является самым масштабным единовременным улучшением условий ипотеки за последнее время.