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Сбербанк снизил ставки по ипотеке
C 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам от 0,6 до 2 процентных пунктов (п.п.). Кроме того, была снижена сумма первоначального взноса на приобретение готового жилья на 5 п.п., сообщает Интерфакс.
Теперь новые ставки по ипотеке на жильё в первичном секторе (новое жильё) составят от 7,4 до 10%, на вторичном — 8,9-10%.
Первоначальный взнос за готовое жильё теперь составляет 15% от общей стоимости.
В Сбербанке заявляют, что данное изменение является самым масштабным единовременным улучшением условий ипотеки за последнее время.
Ранее Сбербанк снизил ставки по ипотеке в июне 2017 года. Тогда снижение составило 0,2-0,75 процентного пункта. Глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров заявил, что ожидается снижение ставок по ипотечным кредитам на 6-7% в ближайшие годы.
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