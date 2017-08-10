СМИ: ЦБ РФ предупредил о возможной атаке вируса-шифровальщика

Структура российского Центробанка FinCERT, которая занимается кибербезопасностью, предупредила кредитные организации о возможности атак вирусов-шифровальщиков, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо.

«ЦБ предложил банкам перечень мер безопасности. Им стоит убедиться, что обновлены общесистемный и специальный софты, а также установлены и обновлены антивирусы», — говорится в публикации.

Центробанк сообщил, что банкам стоит проверить настройки межсетевых экранов для блокировки соединений с нерегламентированными сетевыми адресами. Также кредитным организациям посоветовали не забывать о резервном копировании важным информационных систем и баз данных.

Также банки должны с осторожностью относиться к подозрительным электронным сообщениям и не посещать сомнительные интернет-сайты.

В мае хакеры атаковали в десятках стран компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry.

В конце июня была обнаружена новая хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. Вирус атаковал несколько десятков украинских и российских компаний.