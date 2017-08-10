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Санация по-крымски
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Второй по размеру банк Крыма, так и не стал опорным банкам местного правительства. Как выяснилось вчера поздно вечером, банк для решения финансовых проблем, по рекомендации ЦБ, привлечет инвестора — Собинбанк, и таким образом войдет в группу «АБ " Россия"», которая уже присутствует в Крыму. Основной вопрос, который возникает в связи с такой схемой дружественного поглощения банка — согласится ли «АБ " Россия"» продолжать работать в тех сегментах, которые закрывал Генбанк, а именно, кредитовать малый и средний бизнес.
Правительство Республики Крым, как акционер Генбанка приняло решение привлечь Собинбанк, входящий в группу банка «Россия», в качестве системного инвестора для Генбанка, сообщили вчера в пресс-службе Генбанка. «Правительство Республики Крым вело работу по повышению финансовой устойчивости банка и пополнению его капитала, рассказали в Генбанке (цитата по Риа Новости). Итогом этой работы и взаимодействия с Банком России стало решение о привлечении в Генбанк системного инвестора для его дальнейшего развития как одного из ведущих банков Крыма». В качестве инвесторов в Генбанк будет приглашен Собинбанк, входящий «АБ " Россия"». Какую именно долю получат новые инвесторы, не раскрывается.
Генбанк — второй по размеру сети банк в Крыму, 50% акций принадлежит правительству Крыма и Севастополя. Еще 50% банка распределены между семью физлицами с долей каждого менее 10%. Банк занимал 114-е место по размеру активов (32,2 млрд руб.) среди российских банков в рейтинге «Интерфакса» на 1 июля 2017 года. Банк прибыльный — 83,4 млн руб. Объём вкладов физлиц составляет 18 млрд руб.
Генбанк и власти Крыма пытались решить проблемы с капиталом банка на федеральном уровне. Полгода назад Генбанк обратился в Минэкомики за докапитализацией за счет средств государства в размере 5 млрд руб. Банк предлагал использовать схему докапитализации, в рамках которой привилегированные акции оплачиваются облигациями федерального займа. Однако схема одобрена не была (см. «Ъ» от 10 июля). По словам собеседников «Ъ», противником пополнения капитала банка из федерального бюджета был ЦБ, который недоволен, что в числе акционеров одного из крупнейших банков Крыма фигурирует человек с не самой чистой репутацией. Владельцем 7,2% Генбанка является Евгений Двоскин — известный финансист, которого российские и международные власти многократно, но безуспешно пытались привлечь к ответственности за мошенничество.
По мнению собеседников «Ъ» в Крыму, привлечение инвестора больше напоминает тихую санацию. «Государство оказалось не готово поддержать банк и выбрало такой вариант, — говорит собеседник „Ъ“ в правительстве Крыма. — Главное, что банк выживет, но станет ли новый инвестор поддерживать старую политику, в частности кредитовать МСБ… Это очень важное направление для региона, но крупные банки — ни „АБ Россия“, ни РНКБ кредитовать МСБ не хотят. Не хотелось бы, чтобы инвестор привнес в Генбанк свою политику в данном вопросе, и малые предприятия Крыма лишились доступа к кредитным ресурсам».
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