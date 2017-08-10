Назван рубеж, за который курс рубля выйти не сможет

— В среду все основные мировые биржи отреагировали на обмен угрозами применения военной силы между Пхеньяном и Вашингтоном заметным снижением котировок по большинству эмитентов.





Фондовые индексы Токио, Сеула, Франкфурта, Парижа и Цюриха потеряли более одного процента стоимости. Московская биржа не исключение. Индекс РТС после трех дней непрерывного роста дал задний ход и занял оборону, уступив медведям чуть более одного процента по аналогии со своими азиатскими и европейскими коллегами.

Под давлением игроков глобального валютного рынка оказались сырьевые валюты, а в выигрыше традиционные валюты убежища — швейцарский франк и японская иена.



Помимо роста геополитической напряженности никаких других чувствительных для рынков событий в ближайшие дни не ожидается.





Курс рубля к доллару и евро формируется в значительной степени изменениями в котировках пресловутого барреля. Прошедшее 7-8 августа в Абу-Даби заседание комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК + о сокращении объемов нефтедобычи отметило отход ряда стран участников соглашения в сторону превышения ранее оговоренных лимитов добычи. В июле соглашение ОПЕК+ выполнялось лишь на 84 процента, хотя несколькими месяцами ранее дисциплина его выполнения достигала 98 процентов.

Некоторые страны ОПЕК (такие, как Ливия и Нигерия), не участвующие в соглашении, заметно нарастили объемы производства " черного золота" и с учетом их вклада ОПЕК суммарно добывает сейчас более 33 миллионов баррелей в сутки, что более чем на 500 тысяч превышает предельные уровни добычи, предусмотренные соглашением.



Оценивая влияние статистических данных и внешнеполитический фон, предполагаю, что котировки рубля к доллару в четверг и до конца этой недели сохранятся в диапазоне 59,80-60,40. К евро — в диапазоне 70-71.