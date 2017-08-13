Автоматы для продажи автомобилей установят в Китае



В Китае процесс приобретения автомобиля хотят также автоматизировать, как покупку бутылки воды. Как сообщил генеральный менеджер автомобильного подразделения Tmall Юй Вэй (входит в холдинг Alibaba Group ), в планах у компании до конца 2017 года создать первый «автомобильный торговый автомат».

По словам Вэя, китайский потребитель уже сегодня может купить авто, заказав его в интернете. А автомобильные автоматы поднимут этот тип электронной коммерции на новый уровень.



Эпоха онлайн-шоппинга уже прибыла



— подчеркнул Юй Вэй



Он рассказал, как будет работать новая система. Клиенты компании будут видеть автомобили, хранящиеся в большой гаражной структуре на смартфонах, совершать покупки, а затем машину доставят им домой. Таким образом, покупатели с хорошим кредитным рейтингом смогут приобрести новую машину всего за пять минут.



Ранее сообщалось, что автоконцерны в Германии будут выплачивать до 10 тысяч евро водителям, которые сменят свои старые дизельные автомобили на машины класса Евро-4 и выше.