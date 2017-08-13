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Автоматы для продажи автомобилей установят в Китае
Фото: 360tv.ru
В Китае процесс приобретения автомобиля хотят также автоматизировать, как покупку бутылки воды. Как сообщил генеральный менеджер автомобильного подразделения Tmall Юй Вэй (входит в холдинг Alibaba Group), в планах у компании до конца 2017 года создать первый «автомобильный торговый автомат».
По словам Вэя, китайский потребитель уже сегодня может купить авто, заказав его в интернете. А автомобильные автоматы поднимут этот тип электронной коммерции на новый уровень.
Эпоха онлайн-шоппинга уже прибыла
— подчеркнул Юй Вэй
Он рассказал, как будет работать новая система. Клиенты компании будут видеть автомобили, хранящиеся в большой гаражной структуре на смартфонах, совершать покупки, а затем машину доставят им домой. Таким образом, покупатели с хорошим кредитным рейтингом смогут приобрести новую машину всего за пять минут.
Ранее сообщалось, что автоконцерны в Германии будут выплачивать до 10 тысяч евро водителям, которые сменят свои старые дизельные автомобили на машины класса Евро-4 и выше.
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