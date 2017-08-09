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СМИ: японские машиностроители создали самый долговращающийся спиннер в мире

Японцы создали самый долговращающийся спиннер
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Японская компания высокоточного машиностроения сконструировала спиннер, который может вращаться дольше всех существующих в мире моделей.
Время вращения большинства спиннеров — самой популярной игрушки 2017 года — не превышает нескольких минут.
Как передает агентство Франс Пресс, для создания " роллс-ройса" в мире спиннеров компания NSK использовала подшипники, разработанные для космических спутников. При испытаниях в токийском бюро агентства модель, получившая название Saturn Spinner, вращалась без перерыва 13,5 минут.
" Мы уверены, что наше изделие является самым долговращающимся" , — заявил глава микропрецизионного подразделения компании Тосикадзу Исии.
Ожидается, что рыночная цена высокотехнологичной игрушки превысит 17 тысяч йен (157 долларов США).
Спиннер — прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.
Бизнес Главное Технологии Япония
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