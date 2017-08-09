Эксперты: В России могут вырасти цены на мед



В России из-за холодной весны начали умирать пчелы, которым стало не хватать традиционного корма. Ранее пчеловоды фиксировали массовую гибель пчел в Подмосковье, Алтайском крае, Татарстане и Псковской области. " Ситуация очень сложная — по сравнению с прошлым годом урожай сократился на 50-60 процентов, — посетовал в беседе с " Российской газетой" глава союза Арнольд Бутов . — Где-то ситуация понемногу выправляется (Белгородская, Тамбовская области, Башкирия), но в Приморье картина остается печальной".



В свою очередь исполнительный директор Ассоциации " Руспродсоюз" Дмитрий Востриков отмечает, что сегодня пчеловоды отстают от обычного графика по сбору меда на срок от трех недель до месяца. " Сказались холодное лето и проливные дожди, — поясняет эксперт. — Из-за непогоды в мае и июне пчелы практически не собирали, а, наоборот, поедали мед. В результате чего урожай снизился". Участники " Руспродсоюза" прогнозируют, что в стране будет собрано от 15 до 20 килограммов меда с одного улья за сезон. А это сильное падение, учитывая, что в прошлые годы одно пчелосемейство вырабатывало такое количество всего за день.

Негативной ситуацией уже пользуются мошенники, предупреждает Арнольд Бутов. " Они начинают гнать на рынок так называемый крем-мед, в котором самого меда немного, зато в изобилии присутствуют мука, сухое молоко, патока и так далее, — негодует он. — Перекупщики обнаглели уже донельзя — покупают мед у производителей по 80-100 рублей за кило, а продают по 500 рублей за обычный и по 1000-1200 рублей за так называемый " каштановый" и из " белой акации"! Они получают пятикратную прибыль, а в итоге цены на мед вырастут на 20-30 процентов.



Несмотря на неурожайный год, ситуация не слишком критична, считает Дмитрий Востриков. Мед на прилавки поступит, однако пчеловоды будут вынуждены поднять цены. Средняя цена за кило цветочного меда будет находиться на уровне 400 рублей, а сотовый будет стоить тысячу рублей за килограмм.

