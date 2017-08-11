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Трамп заявил о крупных тратах России на борьбу с ним
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Россия якобы потратила много денег на борьбу с ним. Комментируя деятельность спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, Трамп заявил, что тот занимается расследованием «несуществующих вещей». При этом он заверил, что «не думал» об увольнении спецпрокурора, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. «Мы работаем с ним. У нас ситуация очень необычная… Между нами и Россией не было сговора. На самом деле, наоборот. Россия потратила много денег на борьбу со мной», — утверждает Трамп. СМИ сообщали, что Трамп хочет уволить Мюллера. По данным СМИ, ради этого он даже готов перевести генпрокурора США Джеффа Сешнса на другую должность. Также СМИ заявляли, что Мюллер ведет расследование против Трампа. Кроме того, Трамп «удивлен» обыском у экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта.
Сотрудники ФБР в конце июля обыскали дом Манафорта по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в США. Трамп также заявил, что «уверен» в своем советнике по нацбезопасности Герберте Макмастере, которого считает «талантливым человеком» и своим другом. Трамп сказал: «Он мне нравится, и я уважаю его». СМИ сообщали о разногласиях Трампа и его советника по нацбезопасности.
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