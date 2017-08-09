Муниципальный округ в Петербурге закупит спиннеров на семь тысяч рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости . Администрация муниципального округа «Морской» (Василеостровский район) в Петербурге объявила тендер стоимостью более 7 тысяч рублей на поставку спиннеров для проведения массового мероприятия «День нашего двора», говорится в материалах на сайте госзакупок.

Спиннер — прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.

"Поставка ручного тренажера — спиннер — для участников интерактивной конкурсной программы для организации и проведения массового мероприятия «День нашего двора» для жителей, проживающих на территории МО", — говорится в разделе «Наименование объекта закупки» соответствующей госзакупки.

Дата начала подачи заявок на данную госзакупку — 7 августа. Начальная стоимость — 7116,9 рублей. За эти деньги необходимо поставить 70 спиннеров. В техзадании уточняется, что спиннеры должны быть изготовлены из пластика и могут быть «разной цветовой расцветки» (розовый, синий, зеленый и т.д.).

Диагональ спиннера, согласно документации, должна быть не менее 7 см, вес не менее 60 г. Срок гарантии закупаемых спиннеров должен составлять один год. Отмечается, что качество и безопасность товара должны соответствовать действующему законодательству.