Европе вскоре может не хватить российского газа



Глава " Газпрома" Алексей Миллер в среду рассказал о росте экспорта российского газа за рубеж и обозначил некоторые сложности с его транспортировкой. По его словам, суточные объемы прокачки в настоящее время выше максимумов зимних месяцев. Так, 9 августа загрузка транспортных мощностей " Газпрома" для экспорта составила 562 млн кубометров, тогда как на пике зимы 2015-2016 годов она не превышала 539 млн кубометров в сутки.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в физическом выражении экспорт газа РФ в январе-июне вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 103,6 млрд кубометров, в том числе в страны дальнего зарубежья — 85,9 млрд кубометров (рост на 9,7%), в страны СНГ — 17,7 млрд кубометров (рост на 4,1%). Доходы от экспорта газа в первом полугодии выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 17,891 миллиарда долларов.





Сам " Газпром" отмечает значительный рост спроса на российский газ с начала года в Западной и Центральной Европе. В частности, экспорт в Германию увеличился на 16,4%, в Австрию — на 74,2%, в Словакию — на 27,7%, в Чехию — на 27,1%. Кроме того, вырос экспорт газа в Турцию — на 23,4%, а также в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Так, рост экспорта в Венгрию составил 25,9%, в Сербию — 45,3%, в Болгарию — 12%, в Грецию — 12,2%, в Македонию — 70,6%. В начале июня зампред правления компании Александр Медведев сообщил, что в 2017 году " Газпром" может экспортировать в дальнее зарубежье 180 млрд кубометров газа.

Во многом этому поспособствует снятие снятия ограничений на транспортировку газа по газопроводу Opal, через который в Европу поступает российское " голубое топливо" , приходящее по морскому газопроводу " Северный поток". По словам Миллера, загрузка Opal 8 августа превысила 90% проектной мощности. В настоящее время " Газпром" сохраняет исключительное право на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 млрд кубометров. Кроме того, ЕК разрешила " Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 млрд кубометров.





Это вызвало бурную реакцию в ряде стран. Так, президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что данное решение может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что решение Еврокомиссии противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК.

Однако на прошлой неделе Высший земельный суд Дюссельдорфа и Европейский суд сняли обеспечительные меры по иску PGNiG. После этого Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) также отменило временное постановление по этому поводу, что позволило оператору Opal выставлять на торги ранее неиспользуемые мощности газопровода. Первый суточный аукцион был проведен 1 августа, месячный запланирован на 21 августа.



Украина не тянет



По словам Миллера, " Газпрому" приходится задействовать все возможные маршруты из-за высокой потребности ЕС в российском газе. Получение дополнительных мощностей Opal не привело к снижению загрузки транзитных мощностей в Польше. Напротив, газопровод " Ямал — Европа" через территорию Польши в первую неделю августа работал на максимальном уровне. А на украинском коридоре наблюдалось даже увеличение объема транзита через пункт Велке-Капушаны на украинско-словацкой границе, рассказал он.

В целом транзит газа через Украину растет. По данным оператора украинской газотранспортной системы — компании — " Укртрансгаз" , 1 августа он составлял 251,5 млн кубометров газа, к 7 августа объем поставок через Украину вырос до 275,9 млн кубометров газа в сутки. Ранее " Укртрансгаз" заявил, что " Газпром" 4 июля увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу до 272 миллионов кубометров в сутки, что является многолетним максимумом для заявок в межотопительный сезон.



Однако состояние украинской ГТС не может гарантировать надежное газоснабжение потребителей ЕС в средне— и долгосрочной перспективе, констатировал Миллер. Признание Украиной возможных проблем с транзитом газа подтверждает необходимость дополнительных маршрутов для надежного снабжения ЕС, считает он.





Ранее украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что " Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа из-за нежелания " Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.

" Наши партнеры в Европе это прекрасно знают. И наконец-то и украинская сторона это признала. И публично, официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему. Это еще раз показывает, что для стабильного обеспечения европейских стран российским газом абсолютно необходимы дополнительные современные и высокоэффективные экспортные маршруты" , — отметил в этой связи Миллер.





При этом в начале августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет антироссийских санкций, предполагающий, в том числе, ограничения на строительство Россией новых газопроводов. Санкции могут бытьналожены на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту " Северный поток-2".

По мнению старшего вице-президента по трейдингу норвежской государственной энергетической компании Statkraft Карстена Поппинга, санкции США могут повлиять на цены на газ в Европе, если будут применены. По оценкам экспертов, " голубое топливо" для стран ЕС может подорожать на 30%.