На Украине заявили о росте транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину остается на высоком уровне, несмотря на открытый для " Газпрома" доступ к дополнительным мощностям газопровода Opal. С 1 по 7 августа транзит газа из РФ через Украину вырос на 9,7% — до 275,9 миллиона кубометров, говорится в материалах " Укртрансгаза".



Первые за долгое время суточные торги на свободные мощности Opal были проведены 1 августа с бронированием на 2 августа. Это стало возможным после снятия европейскими судами обеспечительных мер, приостанавливавших доступ " Газпрома" к дополнительным мощностям Opal.





Бывший вице-президент — главный инженер " Укртрансгаза" (оператор украинской ГТС) Игорь Бурак говорил РИА Новости , что объемы транспортировки российского газа через Украину пока стабильны, однако с высокой вероятностью в будущем " Газпром" их сократит вследствие увеличения прокачки по трубопроводу Opal. Газета " Ведомости" на прошлой неделе сообщала, что заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию снизилась, так как " Газпром" увеличил транзит газа через трубопровод Opal, принимающий газ из " Северного потока" в Германии.

Однако транзит газа через Украину растет, свидетельствуют данные " Укртрансгаза". Транзит российского газа через Украину 1 августа составлял 251,5 миллиона кубометров газа, к 7 августа объем поставок через Украину вырос до 275,9 миллиона кубометров.



В то же время объем поставок газа по газопроводу Opal вырос со 2 августа (дата начала использования " Газпромом" дополнительных мощностей) по 7 августа на 11,5% — до 81,6 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора газопровода Opal Gastransport GmbH & Co. KG.





Через Opal поступает российское " голубое топливо" , приходящее в Европу по морскому газопроводу " Северный поток" , но из-за регуляторных ограничений труба была загружена не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа " Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила " Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе, заявив, что принятое Еврокомиссией решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря Европейский суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК. Эти меры были сняты 28 июля.