ЦБ отозвал лицензию у банка «Анелик Ру»

Отмечается, что банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, но не относился к кредитным организациям, которые признаны ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.

«В деятельности ООО КБ " Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», — говорится в сообщении ЦБ.

Руководство и собственники банка не предприняли меры по исключению вовлечения организации в сомнительную деятельность клиентов.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ.

По данным отчетности, по состоянию на 1 июля 2017 года по величине активов банк занимал 524-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

«Анелик РУ» создан на базе филиала в Москве армянского банка Банк Анелик в 1990 году.