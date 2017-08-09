СМИ: в местах общественного питания могут запретить вейпы и кальяны

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости . Вейпы и кальяны могут запретить в местах общественного питания в России, а купить их можно будет только с 18 лет, такие изменения предусматривает проект «ЗОЖ», пишет газета «Известия»

Как сообщает газета, проект утвердил президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию. По данным издания, планируется внести изменения в правила регулирования оборота и использования электронных сигарет, а также алкоголя. Нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале 2018 года.

"На предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы… Использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет… Мы собираемся разрешить их продажу только лицам старше 18 лет", — рассказали изданию в Минздраве РФ

Кроме того источник «Известий» в правительстве РФ рассказал, что в рамках проекта планируется ввести дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции и «ценовые меры». Также предполагается переориентировать граждан на здоровое питание — до конца года будут выбраны 30 производителей, которые будут сообщать на упаковках своей продукции информацию о ее пользе.

"Мы хотим ввести систему добровольной маркировки, которой будут отмечаться продукты, соответствующие определенным требованиям. Это соответствие будет определяться комиссией… Среди основных показателей на упаковке здоровых продуктов могут быть, например, данные о количестве соли и сахара", — сообщили «Известиям» в Минздраве.

По данным газеты, на реализацию проекта из федерального бюджета будет потрачено 3,5 миллиарда рублей.