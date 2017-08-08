Правительство Украины теряет контроль над транзитом газа

Давно зревший на Украине конфликт вокруг дальнейшей судьбы газотранспортной системы выплеснулся наружу. За контроль над одним из самых доходных бизнесов в стране схлестнулись менеджмент Нафтогаза (и стоящий за ним европейский капитал) и правительство Украины . Вне зависимости от исхода конфликта Газпрому остается лишь наблюдать за происходящим.

«Нафтогаз Украины» намерен назначить на должность президента «Укртрансгаза» (оператор газотранспортной системы страны) гражданина Польши Павла Станчака. Набсовет Нафтогаза единогласно проголосовал за это. Сейчас Станчак работает техническим директором — членом правления польской PGNiG Technologie S. A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.

Нафтогаз ставит человека из Европы на важный пост в разгар явного конфликта с Минэнерго Украины. Ранее глава этого министерства Игорь Насалик негативно оценил действия руководства Нафтогаза по ГТС Украины: «Я считаю бессмысленной политику Нафтогаза по газотранспортной системе. Они для себя ее уже зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. С такой позицией Нафтогаза

мы можем дойти до того, что „Укртрансгаз“ может быть технически не готов к прокачке газа».

По мнению министра, причина кроется в недостаточных инвестициях в украинскую транзитную трубу, последствия чего могут быть катастрофическими. И виноват в этом менеджмент Нафтогаза.

В ответ глава Нафтогаза Андрей Коболев обвинил министра в росте цен на импортный газ. «В прошлом году громкие заявления министра о недостаточности газа в украинских ПХГ стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС , это стоило Украине несколько десятков миллионов долларов, на которые выросла цена импортируемого газа. Теперь заявления о неспособности украинской газотранспортной системы «прокачивать газ». Есть такие друзья, с которыми и враги не нужны», — заявил Коболев.

В российском Минэнерго после слов Насалика напомнили, что Москва уже не первый год говорит об изношенности украинской ГТС и рисках транзита через эту страну. Еврокомиссия вроде как тоже озабочена таким положением дел, однако с решением явно не спешит: европейская сторона попросила перенести переговоры на эту тему на осень.

«Одной из важных составляющих конфликта является контроль за предприятием «Укртрансгаз». Это компания, которая передаст свое имущество и функции оператора украинской ГТС в будущее совместное предприятие Украины и ЕС — «Магистральные газопроводы Украины» (по крайней мере, именно такие планы декларирует украинское руководство). Данное предприятие будет заниматься, в частности, транзитом газа. Вот и идет борьба за то, кто будет контролировать транзитную трубу и доходы, которые она приносит. Нафтогаз и его европейские консультанты пытаются оформить единоличный контроль над «Укртрансгазом» и оттеснить правительство», — объясняет суть конфликта член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

«Решение назначить президентом «Укртрансгаза» поляка только подтверждает желание «Нафтогаза» узурпировать контроль над транзитом», — считает украинский эксперт. При этом, по его мнению, у нового главы «Укртрансгаза» мало компетенций в выполнении технических работ, и в Польше он занимался в основном лишь разработками, а не их практическим воплощением.

К чему же приведет полный контроль «Нафтогаза» и его европейских «партнеров» над «Укртрансгазом»? В этом СП 50% должен получить европейский инвестор, остальное — «Нафтогаз» как представитель государства. Однако, объясняет Корольчук, «менеджмент „Нафтогаза“ отстаивает интересы европейских бизнес-структур, близких к ЕБРР Мировому банку ». Это банки, которые финансируют выдаваемые Украине кредиты, в том числе на закупку реверсного газа в ЕС.

Иначе говоря, речь идет о борьбе между европейским и украинским капиталом за контроль над доходами от транзита газа из России в Европу. Если «Нафтогаз» вместе с европейскими партнерами установят полный контроль над новой компанией, то и дальнейшие переговоры с Россией о транзите (с 2020 года) будут вестись с позиции выгоды именно ЕС, а не Украины.

По сути, новую компанию «Магистральные газопроводы Украины» будут полностью контролировать европейские финансовые структуры и американцы, которые стоят за Коболевым, говорит Юрий Корольчук. «Могут быть выставлены как экономические, так и политические требования.

Это потеря, по сути, нефтегазового и транзитного суверенитета. Украинский бюджет несет убытки однозначно, потому что европейский партнер вместе с 50% долей в компании „Магистральные газопроводы Украины“ получает половину прибыли от транзита газа. Если будем получать 1,5 млрд долларов за транзит 60 млрд кубов, значит, половину отдадим европейскому партнеру. Более того, Нафтогаз может отказаться направить эти деньги в украинский бюджет, а распорядится направить их, например, на закупку газа, оборудование или другие цели», — рассуждает член наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий.

Самое странное во всей этой истории, что европейский инвестор получит половину энергетического богатства Украины просто даром. Корольчук сомневается, что в обмен на 50% доли в СП от европейцев потребуют инвестировать в модернизацию украинской трубы. «Эта доля просто за то, что они наши европейские партнеры. В законе так и сказано: должен быть найдет европейский партнер для управления ГТС Украины. Их ключевая задача — подписать транзитный договор с Газпромом (заканчивается в 2019 году). В итоге транзитный договор будет подписан как бы не с Украиной, а с европейской компанией», — говорит собеседник.

Интерес европейских банков понятен. Они дают Украине те самые кредиты на закупку газа реверсом из Европы, запрещая при этом покупать российский газ. Всем известно, что украинские потребители за этот газ переплачивают — и на сумму процентов по кредиту, и на сумму наценки, которую берут европейские посредники (покупают российский газ и перепродают его Украине).

Интерес американцев тоже известен — США не скрывают, что хотят навредить Газпрому, а значит, российскому бюджету. Нет лучшего способа сделать это, чем остановить газопровод «Северный поток — 2».

Для Газпрома, по сути, нет большой разницы от того, кто победит в этой борьбе. Договариваться о новом транзитном контракте будет сложно как с нынешним руководством украинского государства, так и с проамериканским «Нафтогазом». И это еще один аргумент в пользу необходимости завершения проекта «Северный поток — 2». Россия не должна зависеть от украинской трубы вне зависимости от того, кто будет ее контролировать. Не говоря уж о том, что «Северный поток — 2» позволит транспортировать газ в Европу значительно дешевле, чем через Украину.