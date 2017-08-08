Минфин переадресовал запрос по расходам на Сирию в Минобороны



Министерство финансов РФ в ответе на запрос партии «Яблоко» об объеме средств, потраченных из бюджета на военную операцию в Сирии, предложило обратиться за этими сведениями в Минобороны . Ранее в Минфине считали эти сведения не подлежащими раскрытию, так как они являются гостайной. «Яблоко» тем не менее направило в Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить действия Минфина на предмет «нарушения порядка рассмотрения обращений граждан».



Для получения информации об объеме расходов на мероприятия, связанные с размещением и использованием российской авиационной группы в Сирийской Арабской Республике Минфин посоветовал партии «Яблоко» обратиться в Минобороны РФ (ответ ведомства есть в распоряжении «Ъ» ). «Распределение ассигнований на выполнение конкретных мероприятий, включая мероприятия, связанные с размещением и функционированием российской авиационной группы в соответствии с соглашением осуществляется Минобороны РФ самостоятельно на основании полномочий главного распределителя средств федерального бюджета», — говорится в письме Минфина на имя председателя «Яблока» Эмилии Слабуновой. Напомним, соглашение между РФ и Сирийской Арабской Республикой (САР) о размещении авиационной группы ВС РФ на территории САР было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года. В Минфине уточнили, что бюджетные средства идут на расчеты с личным составом, материально-техническое обеспечение, боевую подготовку, оснащение вооружением и т. д.



Выступающая за прекращение военной операции в Сирии партия «Яблоко» 12 июля обратилась к министру финансов РФ Антону Силуанову с требованием опубликовать данные о расходах на нее. По мнению руководства партии, публиковать эти данные Минфин обязывает Бюджетный кодекс и собственный приказ господина Силуанова от 28 декабря 2016 года — он устанавливает порядок размещения информации на едином портале бюджетной системы РФ.



В пресс-службе Минфина тогда заявили, что данные сведения входят в закрытые статьи бюджета, которые не подлежат публикации в открытых источниках. В «Яблоке» объявили, что гостайной их не считают, так как сумму публично озвучивал Владимир Путин — в 2016 году на встрече с военнослужащими президент сообщил, что затраты на сирийскую операцию к тому моменту составляли 33 млрд руб. (см. «Ъ» от 17 марта). По данным «Яблока», затрачено было больше — от 107 млрд до 140 млрд руб. В Министерстве обороны выводы «Яблока» о расходах на операцию в Сирии раскритиковали, добавив, что затраты не превышают сметы ведомства на текущие мероприятия. «Безуспешно пытались обнаружить хотя бы контуры методики, по которой партия „Яблоко“ делала свои выводы о якобы громадных расходах России на операцию наших ВКС в Сирии», — отметил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков



После начала сирийской кампании журнал «Коммерсантъ-Деньги» оценивал ее проведение в €1 млрд при сохранении задействованного на изначальном этапе числа машин (см. «Коммерсантъ-Деньги» от 12 октября 2015 года).

«Яблочники» направили в Минобороны обращение с просьбой предоставить данные для размещения на едином портале бюджетной системы. Кроме того, партия обратилась в Генпрокуратуру, попросив провести проверку действий Минфина на предмет наличия правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»). «Министерство финансов Российской Федерации уклонилось как от рассмотрения моего обращения по существу, так и от выполнения собственного приказа», — заявила Эмилия Слабунова.



Отметим, что «Яблоко» в настоящее время ведет сбор подписей за прекращение военной операции в Сирии, на момент публикации под обращением подписались более 50 тыс. человек.