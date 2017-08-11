Некуда тратить: миллиардерам нужен новый кризис



Фонды прямых инвестиций, накопившие чуть меньше 1 трлн долларов (963 млрд), не знают, куда вложиться. Об этом пишет Bloomberg

«Они не могут позволить себе хранить наличные в таком большом объеме без дела или довольствоваться низкодоходными инвестициями», — прокомментировал Армит Бхамбра, работник компании BlackRock iShares U. K.



Поэтому фонды обращаются к биржевым методам инвестирования — более быстрым и простым. Биржевые фонды пользуются ситуацией и дают инвесторам мгновенный доступ к активам, однако в отличие от традиционных методов вложения здесь есть риск рыночных колебаний из-за связи с отдельными классами активов.



Аналитики сходятся во мнении: на рынке образовался застой и для перераспределения капитала нужен, например, какой-нибудь новый кризис.