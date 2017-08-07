Украина может вернуться к закупкам российского газа



Украинские власти готовы покупать российский газ «в критическом случае». С таким заявлением выступил коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко . Его слова передаёт портал LIFE со ссылкой на прямой эфир украинского «Пятого канала».

«Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком (критическом) случае мы можем брать газ из России», — заявил Витренко.



Витренко добавил, что Киев может гарантировать надёжный транзит российского газа через территорию Украины. 30 июля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после 2019 года максимальный объём транзита российского газа через Украину составит не более 15 миллиардов кубометров. По итогам 2016 года объём транзита составил 80 миллиардов кубометров газа.

Киев отказался от покупок российского газа в ноябре 2015 года. В 2016 году Украина прошла отопительный сезон, приобретая газ у Европейского союза по реверсу.



Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году, после того, как в марте того же года Крым по результатам референдума вошёл в состав России.