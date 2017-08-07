Средний доход москвичей в первой половине 2017 года составил 55 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработок столичных жителей уменьшился на 5%. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на отчёт Мосгорстата.



В то же время в отчёте говорится, что среднемесячная зарплата москвичей увеличилась на 8,4% и составила 91 тысячу рублей. Однако этот процент не влияет на благосостояние жителей из-за возросших цен на продукты.



Согласно рейтингу ведомства, самые высокие заработки у сотрудников нефтяных предприятий. В среднем работники по производству нефтепродуктов зарабатывают 378 тысяч рублей в месяц. Около 250 тысяч рублей получают производители цемента, гипса, извести. Тройку лидеров по размеру доходов занимают производители химических веществ, их средний заработок – 194 тысяч рублей. Далее идут рекламщики (189 тысяч рублей), финансисты и разработчики программного обеспечения (162 тысячи рублей). Самый маленький доход у москвичей, занятых в гостиничном бизнесе (47 тысяч рублей), а также сотрудников компаний по производству одежды (32 тысячи рублей) и обуви (29 тысяч рублей). 15% москвичей работают в торговле, около 10% жителей столицы – преподаватели, учителя, детские воспитатели, 9% - сотрудники страховых компаний и финансовых организаций.