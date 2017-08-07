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В Крыму ввели графики временного электроснабжения
В Крыму ввели графики временного отключения электропотребления, сообщает Минэнерго. В понедельник 7 августа с 20.22 до 20.41 мск диспетчеры дали команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт, передает РИА «Новости».
В сообщении Минэнерго также говорится, что в 20.47 «команда выполнена». Суммарно в Крыму и Севастополе отключено 70 МВт.
Ранее Министр энергетики России Александр Новак объяснил президенту России Владимиру Путину причину аварии на ЛЭП в Краснодарском крае и последующее отключение электроэнергии в Крыму. Блэкаут произошел из-за ДТП с участием грузовика. Как омтечала газета ВЗГЛЯД, отключение света в Крыму лишний раз продемонстрировало критическую важность строительства местных ТЭС.
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