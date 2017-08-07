В Крыму ввели графики временного электроснабжения

В Крыму ввели графики временного отключения электропотребления, сообщает Минэнерго . В понедельник 7 августа с 20.22 до 20.41 мск диспетчеры дали команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт, передает РИА «Новости»

В сообщении Минэнерго также говорится, что в 20.47 «команда выполнена». Суммарно в Крыму и Севастополе отключено 70 МВт.